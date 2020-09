Maltempo, forti nubifragi nel Veronese: 103mm a Villafranca di Verona, grandine di medie dimensioni nel Ravennate [FOTO]

Dopo i nubifragi della notte in Lombardia, soprattutto nel Bergamasco, il maltempo si abbatte con forti temporali sul resto del Nord e anche sulle regioni del Centro. Alle ore 18 di oggi, martedì 22 settembre, i temporali più forti stanno colpendo il Veneto sudoccidentale, soprattutto le province di Verona, Vicenza e Rovigo, la Lombardia meridionale, l’Emilia Romagna settentrionale, il Piemonte occidentale e il Friuli Venezia Giulia centrale.

Tra i dati pluviometrici più significativi aggiornati alle ore 18, segnaliamo: 103mm a Villafranca di Verona, 48mm a Novara, 47mm a Fonte, 40mm a Dorno, 41mm a Portomaggiore, Taglio di Po, 39mm a Rodigo, 37mm a Nove, Fagagna, 36mm a Genova, Monteveglio.

I temporali che hanno colpito l’Emilia Romagna hanno prodotto anche grandine di medie dimensioni nelle campagne del Ravennate (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Disagi anche a Prato dove, dopo un violento temporale, un’auto è rimasta bloccata in un sottopasso allagato.

Un violento nubifragio che si è abbattuto nel Cuneese oggi pomeriggio ha provocato danni e disagi nella citta’ di Saluzzo, dove e’ stato allagato il Pronto soccorso dell’ospedale. La direzione sanitaria ha disposto la chiusura e il dirottamento sul Santissima Annunziata di Savigliano di tutti i pazienti. I lavori di pulizia sono gia’ in corso e l’Asl e’ all’opera con l’obiettivo di riaprire domani mattina. Danni anche all’ufficio postale di via Peano, dove gia’ la scorsa settimana si erano registrate problemi alla copertura. È stata chiusa, inoltre, al traffico per pericolo di frana la strada che in Valle Cervo dalla Balma porta verso Quittengo, nel Biellese. A causa delle abbondanti piogge degli ultimi giorni un muro di contenimento ha mostrato cedimenti con il rischio di provocare una caduta di massi. La strada rimarra’ chiusa almeno fino a domani. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, protezione civile e i tecnici della Provincia allertati dai clienti di un bar che si trova lungo la strada.

