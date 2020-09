Maltempo: forti piogge in Liguria e Veneto con picchi di 82mm, violenta grandinata con chicchi di 3-4cm a Terracina [FOTO e VIDEO]

Forti temporali continuano a colpire l’Italia oggi, mercoledì 23 settembre, in una settimana segnata dal maltempo che andrà intensificandosi nel weekend, quando il Paese sarà colpito da una vera e propria bomba invernale che porterà eventi estremi e persino la neve. Fino a metà della giornata odierna, la regione più colpita dalle piogge è la Liguria, bersagliata soprattutto in mattinata dai temporali che hanno interessato anche le zone di confine della Toscana nordoccidentale. Forti piogge stanno colpendo anche Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Campania, Marche, Umbria, Molise, Puglia e Sicilia.

Tra gli accumuli pluviometrici più rilevanti aggiornati alle ore 15:15, segnaliamo: 82mm a Chiavari, 60mm a Follina, 57mm a Zoagli Parazzuolo, 45mm a Rapallo, Lavagna, 43mm a Fonte, 36mm a Cornuda, 35mm a Viareggio, Asolo, 34mm a San Giuliano Terme, Gualdo Tadino, 33mm a Pisa, Terracina, 31mm a Villa Oneto, 30mm a Civitavecchia, 29mm a Genova, 28mm a Udine.

Una violenta grandinata ha colpito Terracina dove, complici i 33mm di pioggia, si registrano allagamenti in alcune strade (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). In alcuni casi i chicchi di grandine hanno raggiunto fino a 3-4cm di diametro. Spettacolari anche le immagini della Shelf Cloud che incombeva sulla provincia.

A causa di un allagamento, sulla statale Aurelia è provvisoriamente chiuso al traffico lo svincolo di Viareggio sud, in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Genova. Lo comunica Anas. In alternativa è possibile utilizzare gli svincoli di Cotone e Viareggio Nord. Il personale Anas è intervenuto sul posto per la gestione della viabilità e per ripristinare la transitabilità appena possibile.

