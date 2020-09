Maltempo, freddo e temporali al Nord-Est e in Sardegna: 68mm a Tambre, +11°C ad Udine [DATI]

Temporali hanno colpito in mattinata il Nord-Est dell’Italia e la Sardegna, provocando piogge intense e venti forti. Le temperature sono quelle di un giorno d’inverno: a metà giornata, abbiamo: +11°C a Udine, +13°C a Roma, Trieste, +14°C a Venezia, Pordenone, Napoli. Nelle spettacolari immagini della gallery scorrevole in alto, due trombe marine immortalate al largo della costa adriatica tra la Romagna e Rimini viste da Fiorenzuola di Focara ieri, domenica 27 settembre.

Tra i dati pluviometrici più importanti aggiornati alle 12:45, segnaliamo: 68mm a Tambre, 67mm ad Andreis, 58mm a Chies d’Alpago, 54mm a Pala Banzana, Sant’Antioco, 50mm a Carbonia, 49mm a San Michele al Tagliamento, 45mm a Musi, 43mm a Sanluri, 42mm a Sorso, Piancavallo, 41mm a Palazzolo dello Stella, 35mm a Portogruaro, Arbus, 33mm ad Udine, 32mm a Belluno, 31mm a Pordenone, 30mm a Domusnovas e San Gavino. Il vento ha sfiorato gli 80km/h a Trieste, mentre in Sardegna ha superato i 60km/h.

Il maltempo ha causato frane e allagamenti nel nord Sardegna. Per allagamento è stata chiusa al traffico la statale 672 Sassari-Tempio, poco prima di Bortigiadas, nell’alta Gallura. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione. Nel territorio di Sennori, invece, una piccola frana provocata dalle forti piogge della notte si è riversata sulla carreggiata lungo la strada provinciale 72 che collega il paese con Osilo. Sul posto stanno intervenendo gli operai della Multiss e i barracelli della Compagnia di Sennori per ripristinare la strada. La viabilità resta aperta con senso unico alternato. Nel frattempo la Protezione civile regionale ha prorogato l’allerta meteo per piogge e temporali ovunque sulla Sardegna sino alla mezzanotte di oggi.

Nel pomeriggio, nuovi temporali colpiranno il Centro e il Sud Italia, dopo il disastro in Campania di ieri, devastata da alluvioni, frane e smottamenti.

