Maltempo, freddo invernale in Abruzzo: gelata Campo Felice con -3.9 gradi

La notte scorsa in Abruzzo le temperature sono andate ben sotto la soglia dello zero. La stazione meteorologica Aq Caput Frigoris con la sua rete di monitoraggio ha registrato a Campo Felice – 3.9 C, in localita’ Piani di Pezza – 3.7 C, sull’Altopiano delle 5 Miglia – 1.8 C, al Rifugio Franchetti – 1.3 C, a Passo Godi – 1.3 C, a Rocca di Mezzo – 0.4 C. Valori di poco superiori a: Pescasseroli + 0.1 C, in localita’ Terranera di Rocca di Mezzo) + 0.2 C, a Campo Imperatore + 0.4 C, a Santo Stefano di Sessanio + 1.1 C, a L’ Aquila Ovest + 1.8 C, a Navelli + 1.8 C.