Maltempo Friuli Venezia Giulia: domani possibili rovesci tra la costa e le Prealpi

Piogge da abbondanti ad intense sulla zona montana in Friuli Venezia Giulia nei giorni scorsi: ieri è apparsa anche la neve sulle zone della Carnia e del Tarvisiano, in genere oltre i 1400-1600 metri.

Sensibile il calo delle temperature sia sui rilievi sia lungo la costa.

Domani è prevista una giornata con cielo variabile e con la possibilità di rovesci anche temporaleschi tra la costa e le Prealpi.

Dal pomeriggio atteso un possibile aumento della nuvolosità da sud fino a cielo coperto ovunque in serata, con piogge a partire dalla costa verso l’interno.

Bora sulla costa dalla sera.