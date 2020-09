Maltempo in Campania, evacuazioni anche a Castel San Giorgio

Salgono a tre i comuni campani dove gruppi di persone sono stati evacuati a causa del Maltempo. Dopo Sarno (Salerno) e Monteforte Irpino (Avellino) anche a Castel San Giorgio, nel Salerntano, e’ stato disposto a scopo precauzionale l’allontanamento dalle proprie abitazioni di alcuni cittadini. La sindaca Paola Lanzara, in seguito agli allagamenti verificatisi in giornata sul territorio comunale, ha firmato un’ordinanza che dispone l’evacuazione dei cittadini residenti al Corso Claudio (dal civico 10 al civico 50) e dei residenti al 1 vicolo Corso Claudio. Il Comune ha provveduto ad allestire il punto di raccolta e di soccorso per la popolazione evacuata all’interno della scuola Amendola. Nel pomeriggio la sindaca aveva invitato la cittadinanza “a restare in casa occupando i piani alti delle abitazioni ed evitando l’utilizzo di cantinati e piani interrati”. Contestualmente era stata disposta la sospensione delle attivita’ didattiche di tutte le scuole per la giornata di domani.