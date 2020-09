Maltempo in Lombardia, alluvione a Luvinate: “non uscite di casa”, salvate 2 persone nel Varesotto

Il Comune di Luvinate, in provincia di Varese, dove si sta abbattendo una forte ondata di maltempo che ha causato una vittima, invita la cittadinanza a non uscire di casa.

E’ “in corso un secondo evento alluvionale su via San Vito, via Postale Vecchia e Statale. Non uscire. Chiamare per urgenze il 118“, si legge in un messaggio diffuso sui social.

A Luvinate è stata attivata l’unità di crisi locale.

Sempre nel Varesotto, a Castelveccana, due persone sono rimaste intrappolate nella loro abitazione, invasa da fango e detriti: sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco.

Si tratta di una coppia di anziani la cui abitazione è stata travolta dall’acqua a causa del maltempo.

Al momento entrambi risultano in buone condizioni di salute.

Il maltempo ha danneggiato le coperture di due scuole nei comuni di Venegono Inferiore e Castelseprio (Varese), dove sono al momento al lavoro i vigili del fuoco.

A Tradate (Varese), nei pressi dell’ospedale e vicino alla clinica Maugeri, alcune piante sono state sradicate dal vento e hanno invaso le strade, bloccando la circolazione. Sulla A8, tra Origgio e Castellanza, un grosso albero è caduto invadendo la carreggiata.

Allarme maltempo anche in Valtellina e Valchiavenna, per violente precipitazioni.

Chiusa la strada per Chiareggio, in Valmalenco, così come la provinciale 27 per l’elevato rischio smottamenti fra le localita’ Aquilone e Tola, nel territorio comunale di Valdisotto (Sondrio).

In Valchiavenna una forte grandinata ha imbiancato le strade di San Cassiano.

Ovunque si registra un crollo termico.

Neve anche al ghiacciaio dello Stelvio, dove sino al primo novembre restano aperti gli impianti di risalita nella ski-area per la pratica dello sci estivo iniziato ai primi di giugno.