Maltempo in Sicilia: alluvione nel messinese, ruspe in azione per rimuovere i detriti

Ruspe ed escavatori sono in azione da questa mattina sul torrente Longano, nei pressi di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), per rimuovere i detriti e il terriccio che invadono l’alveo e impediscono all’acqua di defluire: accade a distanza di poche settimane dall’alluvione che ha colpito il messinese. È il primo intervento – ricordano dalla Regione Sicilia – disposto dal commissario straordinario Leonardo Santoro, nominato dal presidente della Regione Nello Musumeci per coordinare e gestire gli interventi sulle aree colpite dal Maltempo. Nei prossimi giorni lo stesso governatore effettuerà un sopralluogo per seguire da vicino i lavori.