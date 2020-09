Maltempo, forti temporali da Nord a Sud: maestosa Shelf Cloud in Puglia, acquazzoni in Sicilia, tempeste di acqua e fulmini in Emilia Romagna [FOTO]

La seconda settimana di Settembre è iniziata oggi in Italia con un lunedì di forte maltempo, diffuso dal Nord al Sud: soltanto le Regioni del Centro sono state risparmiate dai fenomeni più estremi e, anzi, ha fatto anche caldo con temperature massime di +32°C a Latina, +31°C a Firenze, Guidonia e Frosinone e +30°C a Roma. La giornata era iniziata con i temporali-bomba di Genova e Venezia, ampiamente documentati in appositi articoli con fotogallery impressionanti:

Nel corso della giornata il maltempo ha colpito anche il Sud, con forti temporali in Puglia e in Sicilia.

In Sicilia si sono verificati locali nubifragi nei settori meridionali e sud/orientali dell’isola, dove sono caduti 48mm di pioggia a Partanna, 35mm a Caltagirone, 33mm a Noto, 26mm a Monreale, 25mm a Petralia Sottana, 21mm a Francofonte, 18mm ad Agrigento, 14mm a Modica e altri 13mm ad Augusta dove già ieri erano caduti 18mm di pioggia.

In Puglia i temporali hanno colpito le Murge, con una maestosa Shelf-Cloud che dalle zone interne ha raggiunto la costa brindisina regalando immagini mozzafiato (alcuni scatti nella fotogallery a corredo dell’articolo). Sono caduti 43mm di pioggia a Castellana Grotte e 40mm a Fasano.

Nel pomeriggio/sera i temporali hanno colpito anche Lombardia ed Emilia Romagna. Forte pioggia a Milano dove sono caduti 20mm di pioggia in centro, con nubifragi nella zona Sud dell’area metropolitana con un picco di 51mm a Buccinasco. Forti temporali anche tra Reggio Emilia, Modena e Bologna: 52mm di pioggia a San Giovanni in Persiceto, 43mm a Castelnuovo Rangone, 41mm a Modena, Reggio Emilia e Rubiera, 32mm ad Albinea, 27mm a Castelfranco Emilia.

Il maltempo proseguirà per tutta la settimana, alternando sprazzi di sereno e temperature estive nelle ore diurne a forti temporali e calo termico fino a +15°C su coste e pianure colpite dai nubifragi. Su MeteoWeb giorno per giorno pubblicheremo i bollettini con tutti i dettagli sulle zone colpite. Intanto per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: