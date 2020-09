Maltempo in Liguria: nubifragio, vento e fulmini a Genova, danni e allagamenti

Forti piogge, fulmini e vento nella notte a Genova, in allerta arancione dalla mezzanotte: si sono registrati danni, allagamenti e blackout.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti, in particolare in via Sturla, via Fillak, via Albaro e in molte altre zone.

Nella zona collinare un fulmine ha colpito un’abitazione e una lavatrice ha preso fuoco: i residenti sono stati evacuati dai Vigili del fuoco.

Fortissime raffiche di vento al terminal Psa tra Pra’.

Sull’A26, chiuso e riaperto il casello di Masone per una frana.