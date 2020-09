Maltempo: mare mosso e forte vento, stop ai collegamenti da e per le isole Eolie

Sono ancora isolate per il maltempo le Eolie. Sospese le corse di linea da e per Milazzo. Ad Acquacalda, borgata di Lipari, dopo la mareggiata di ieri si contano i danni. Le onde altissime ancora una volta hanno raggiunto l’abitato di San Gaetano creando forti preoccupazioni tra abitanti e villeggianti che proprio nei giorni scorsi avevano lanciato un appello alla Protezione civile per sollecitare i lavori di difesa e protezione del lungomare. Le violente mareggiate hanno anche investito le strutture portuali di Stromboli, Panarea e Ginostra. Nella rada di Lipari si sono rifugiate tre navi cisterna ed un mercantile.