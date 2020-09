Maltempo, mareggiate in Calabria: il Tirreno in tempesta invade le spiagge degli stabilimenti balneari, VIDEO shock da Palmi

Il maltempo si è spostato al Sud Italia, portando piogge e soprattutto forti venti. Dopo i container divelti nella notte al porto di Gioia Tauro, il vento sta provocando furiose mareggiate lungo la costa tirrenica in Calabria. Incredibili le immagini che arrivano da Palmi, in provincia di Reggio Calabria, dove la mareggiata ha completamente cancellato la spiaggia. Lì dove c’erano 60 metri di ombrelloni, davanti al Sunset Beach Club, ora la spiaggia è stata divorata dalle onde (vedi video in fondo all’articolo).

In questo momento, la zona più colpita dalle piogge è la provincia di Cosenza. Alle 13:15, in Calabria si registrano: 48mm a San Sosti, 36mm a Montalto Uffugo, 31mm a Laino Borgo, 28mm a Lungro, 27mm a Dipignano, 26mm a Cosenza, 25mm a Bisignano.