Maltempo, notte da incubo in Francia: piogge torrenziali, tornado, fulmini ed esondazioni. FOTO e VIDEO impressionanti

La notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre è stata da incubo dal punto di vista meteorologico sulla Francia meridionale. Tornado, tempeste, piogge torrenziali hanno provocato inondazioni e gravi danni. Dopo forti piogge e inondazioni di alcuni quartieri, intorno a mezzanotte e mezzo, un tornado ha colpito Tolone, provocando danni ingenti (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). È seguita poi un’ora di fulmini. Nel dipartimento del Gard, le strade sono interrotte dai detriti e i campi sommersi a causa delle esondazioni.

Intanto sono riprese le ricerche di una donna di 64 anni dispersa da ieri sera nella catena montuosa delle Cévennes dopo un violento nubifragio. “Abbiamo una squadra cinofila e delle squadre impegnate per scrutare le due sponde dell’Hérault intorno al punto in cui la persona è stata avvistata prima della sua scomparsa. Sarà realizzata una ricognizione in elicottero”, ha dichiarato il comandate di Vigili del Fuoco del Gard. La donna sarebbe stata vista per l’ultima volta a bordo della sua auto.

Ieri, sono caduti fino a 450mm di pioggia in poche ore in alcune località delle Cévennes, riporta Le Monde. Numerosi corsi d’acqua si sono ingrossati, molte strade sono state chiuse per allagamenti, mentre l’acqua si infiltrava in alcune case ad Anduze, lasciando grandi quantità di fango. In questa località, sono state evacuate un centinaio di abitazioni. Centinaia anche gli interventi di salvataggio da parte dei soccorritori.

Météo France ha rimosso l’allerta rossa per piogge, inondazioni e piene dei fiumi per il Gard. Cinque dipartimenti – Hérault, Gard, Bouches-du-Rhone, Var e Alpes-Maritimes – restano in allerta arancione: nuovi rovesci e temporali sono attesi nel pomeriggio.