Maltempo Piemonte, rio esonda a Bistagno: 9 operai bloccati dalla piena, 2 trascinati via dalla corrente [VIDEO]

Forti temporali stanno colpendo il Piemonte, in particolare sui settori centro-orientali e settentrionali. Tra i dati pluviometrici più significativi di oggi, segnaliamo: 48mm a Mottarone, 43mm a Cesara, 34mm a Pizzanco, 33mm a Cicogna, 30mm a Omegna Lago d’Orta.

Il maltempo ha messo in serio pericolo nove operai, fortunatamente tratti in salvo dai vigili del fuoco nel rio Medrio, in provincia di Alessandria. Come riferito dalla sala operativa provinciale, stavano effettuando lavori di pulizia quando sono stati bloccati da un’onda di piena causata dalle abbondanti precipitazioni che nel pomeriggio hanno interessato soprattutto la vicina Bistagno, dove si sono verificati numerosi allagamenti (vedi video in fondo all’articolo). Sette operai sono riusciti a sistemarsi sul tetto di un escavatore e di un camioncino e sono stati recuperati con corde e scale. Gli altri 2, invece, travolti dalla corrente, sono stati trascinati nel fiume Bormida per poi essere soccorsi e riportati a riva. Uno e’ stato trasportato in ospedale per controlli.