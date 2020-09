Maltempo, piogge torrenziali nel sud della Francia: 450mm in poche ore e devastanti esondazioni, una persona dispersa [FOTO e VIDEO]

Piogge torrenziali si sono abbattute sulla Linguadoca, regione nel sud della Francia, e una persona è considerata dispersa nel dipartimento del Gard, che si trova sotto allerta rossa. “Sono in corso accumuli eccezionali sul nord-est del Gard” e una “importante piena” in corso sul Gardon d’Anduze, scrive Météo France, precisando che si prevedono quantitativi cumulati tra 200 e 350mm sulla catena montuosa delle Cévennes.

Le autorità dichiarano che in 12 ore a Valleraugue, nelle Cévennes, sono caduti 450mm di pioggia. Dalla notte scorsa al pomeriggio odierno, Météo France ha osservato: 321mm a Vigan (Gard), 227mm a Bassurels (Lozère), 152mm a Caylar (Hérault). In mattinata, le forti piogge hanno causato allagamenti nelle strade e i residenti sono stati esortati a non uscire di casa in diverse località.

Sono stati condotti salvataggi a terra e via elicottero: oltre 400 Vigili del Fuoco hanno condotto in salvo circa 200 persone. Nel dipartimento dell’Hérault, il comune di Laroque è isolato a causa dell’innalzamento del livello di un fiume. Molteplici località sono state evacuate. A Vigan, “una persona a bordo del suo veicolo sarebbe stata vista da alcuni testimoni travolta da una corrente d’acqua molto importante”, ha dichiarato un portavoce dei Vigili del Fuoco.