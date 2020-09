Maltempo, prima neve nella Bergamasca e in Alto Adige: -11°C in montagna, Brennero ricoperto di bianco [FOTO]

Il maltempo che ha sferzato l’Italia da Nord a Sud con piogge intense, forti venti e devastanti grandinate ha portato anche la prima neve nel nostro Paese. Dopo Livigno e Sestriere, la neve è scesa anche nella provincia di Bergamo e in Trentino Alto Adige.

Nella Bergamasca, mentre cadevano forti piogge, le temperature oggi sono scese fino a +13°C. In montagna sui 1900 metri si è verificata una fitta nevicata a Foppolo e sul monte Pora.

Prima nevicata della stagione anche sui rilievi del Trentino Alto Adige. La giornata odierna è stata caratterizzata da temporali con grandine, neve attorno ai 1.500 metri e un brusco calo delle temperature. Sulla vetta di Cima Beltovo a 3.328 metri si registrano -11°C. Fiocchi bianchi al Brennero e a passo Resia (vedi le splendide foto della gallery scorrevole in alto). Chiusi per motivi di sicurezza i passi Lavazè e Rombo. Violento temporale a Merano con raffiche di vento a 100 chilometri orari che hanno sradicato alcuni alberi.

Attimi di paura per un albero caduto su tre autovetture che ha coinvolto una donna e suo figlio di 3 anni: per loro fortunatamente ferite lievi. La centrale viabilità della Provincia Autonoma di Bolzano ha emesso un avviso per chi percorre le strade di montagne consigliando l’attrezzatura invernale. Rispetto ai giorni scorsi sensibile calo delle temperature. A Bolzano dopo una massima diurna di +17°C, questa sera la colonnina di mercurio è scesa a +8°C. A Vipiteno si registrano +4°C, Bressanone +7°C e a Merano +10°C. Ancor più brusco il calo in montagna dove la temperatura è sotto lo zero attorno ai 1.800-1.900 metri.