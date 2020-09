Maltempo, prima neve nella notte sulle Dolomiti: lo spettacolo delle vette innevate [FOTO]

E’ arrivata la prima neve sulle Dolomiti, con i fiocchi caduti nella notte dal fondovalle a Cortina fin sopra i 1.400 metri. Bellissime le immagini della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo. Di alcuni centimetri lo spessore sui valichi, come il Falzarego, e termometro sotto lo zero. Le cime della conca ampezzana appaiono tutte imbiancate, conseguenza dell’irruzione fredda che ha accompagnato il maltempo di ieri in Veneto.

Anche nelle citta’ di pianura il cambio termico e’ stato repentino: le minime sono scese vicino ai +10°C, per quello che e’ il primo episodio freddo della nuova stagione. Freddo vero invece in montagna: Cortina ha registrato +2°C, valori di 4-5 gradi sotto lo zero in quota.

Gli allevatori, spiega Coldiretti, hanno provveduto in tempo alla transumanza del bestiame liberando le malghe e rientrando nelle aziende agricole. Sull’Altopiano di Asiago, in particolare nel comune di Enego, si e’ invece abbattuta una copiosa grandinata che ha creato disagi agli agricoltori proprio durante i preparativi per l’organizzazione dei mercati di Campagna Amica e iniziative promozionali in programma nel fine settimana. La prospettiva ora e’ di un autunno all’insegna dello sport e dello sci, Covid permettendo. Gli agricoltori, sottolinea l’organizzazione, sono “le sentinelle del territorio: grazie alle buone prassi agricole piste, sentieri sono curati e conservati assicurando la bellezza di un paesaggio da tutelare anche con una legislazione ad hoc che tenga conto del patrimonio economico culturale e sociale della montagna veneta”.