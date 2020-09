Maltempo nel Salento, violentissimo temporale tra Gallipoli, Nardò, Galatina e Maglie: diluvio e grandine [FOTO e VIDEO]

Si intensifica il maltempo al Sud Italia: mentre l’Uragano Mediterraneo sta risalendo il mar Jonio, l’instabilità pomeridiana ha innescato un violento temporale nel Salento, tra Gallipoli, Nardò, Galatina e Maglie dove sono in atto nubifragi particolarmente intensi con forti grandinate. A Tuglie sono già caduti 44mm di pioggia; 22mm a Sannicola, 7mm a Galatone, 6mm a Collepasso. Piove anche a Gallipoli dove, sulla costa, la temperatura è crollata a +22°C dopo una massima di +28°C.

Per seguire megliio l’evoluzione meteorologica, in casi così estremi è di fondamentale importanza consultare pagine del nowcasting che raccolgono le migliori mappe in tempo reale tra satelliti e radar utili a monitorare la situazione meteo minuto per minuto: