Maltempo, Roma è sott’acqua: alluvione a Nettuno, strade sommerse, allagamenti anche ai Castelli [FOTO e VIDEO]

Sono già ingenti le quantità di pioggia che si sono accumulate in questo pomeriggio al Centro Italia a causa dell’azione dell’Uragano Mediterraneo “Zora”. Forti piogge, in particolare, hanno colpito il Lazio, soprattutto tra le province di Roma e Latina.

La zona più colpita è quella di Nettuno, dove è già alluvione. Sono stati segnalati allagamenti diffusi: il parziale pluviometrico della stazione meteo segna un valore di 83,5 mm. Le strade sono letteralmente sommerse dall’acqua, così come le auto, come dimostrano il video in fondo all’articolo e le immagini della gallery scorrevole in alto.

A Roma, si registrano appena +13°C in pieno giorno, come se fossimo in pieno inverno, mentre diluvia. La pioggia ha provocato anche allagamenti in garage e cantine e rami pericolanti. Sul litorale maxi allagamenti da via Isole del Capoverde a via delle Baleniere. Forti piogge anche sulla zona dei Castelli Romani, dove si registrano picchi di 60mm. Strade e fossi sono ricolmi in alcune zone dei Castelli Romani.

Tra i parziali pluviometrici più significativi, segnaliamo: 83,5mm a Nettuno, 61mm a Labico, 58mm a Lariano, 52mm ad Alatri, 51mm a Rocca Priora, 44mm a Ferentino, 41mm ad Ariccia, 40mm a Priverno, 37mm a Roma, Frosinone, Cisterna di Latina, 35mm a Isola del Liri.

C’è preoccupazione per il regolare svolgimento del big match della seconda giornata di serie A, Roma-Juventus, in programma stasera alle 20.45