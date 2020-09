Maltempo: in Sardegna “è crollato un pezzo di storia”, la Torre del Sale di Molentargius [FOTO e VIDEO]

Nel Parco di Molentargius, ieri, durante l’ondata di maltempo che si è abbattuta su Cagliari, è crollata la vecchia torre che reggeva il nastro trasportatore delle saline, quando l’impianto era in funzione: la struttura era alta circa 30 metri e rappresentava un simbolo della storia del sale perché svettava sul grande impianto di archeologia industriale.

E’ stato Marcello Polastri, ex presidente fondatore di sodalizi culturali come Sardegna Sotterranea, consigliere comunale e amante esperto della storia della Sardegna, a rendere nota la vicenda, che ha definito “un crollo sospetto, per tanti motivi“.

E’ stato lui a pubblicare, ieri sera, un video diventato virale su Facebook (di seguito, a corredo dell’articolo).

Questa mattina Polastri ha scritto: “LA TORRE DEL SALE è caduta giù. E al pari di quella della ex Cementeria di via Maglias. E un pezzo di storia se ne va.

Magari poteva anche non piacere perché impattante nel cuore del bellissimo stagno, ma pur sempre la STORIA, rappresenta! Quella dei SALINIERI.

Sorgeva al centro dello Stagno di Molentargius… forse pochi di Noi saranno saliti sopra a quello che fu uno dei più importanti macchinari per l’accumulo del sale, raccolto nelle vicine vasche salanti“.