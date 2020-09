Una tempesta con lampi, fulmini, forti piogge e un vento che spira da nord ovest si sta abbattendo in queste ore su Cagliari e nell’hinterland, allagando le strade che già qualche ora fa erano state invase dalla pioggia a causa di una bomba d’acqua. Pioggia e tuoni non danno tregua. Per le strade si sentono le sirene dei vigili del fuoco e degli altri soccorsi chiamati dai cittadini in difficoltà.