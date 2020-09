Maltempo Sardegna, tragedia sfiorata a Cagliari: crolla controsoffitto della biblioteca di Ingegneria

L’ondata di maltempo con forti raffiche di maestrale e temporali che si e’ abbattuta sul Cagliaritano negli ultimi giorni ha provocato il crollo di una parte del controsoffitto della biblioteca di Ingegneria, rendendola inagibile. A causare il crollo, avvenuto durante la notte, e’ stata una infiltrazione d’acqua dovuta all’abbondante pioggia dei giorni scorsi.

“Se fosse successo solamente poche ore piu’ tardi, l’incolumita’ di noi studentesse e di noi studenti sarebbe stata messa seriamente a repentaglio – dicono gli studenti di Reset Unica – La biblioteca d’Ingegneria e’ stata riconsegnata all’Ateneo nel 2016 dopo lavori di restauro che sono costati quasi due milioni di euro. Chiediamo all’Universita’ di spiegare per quale motivo sia mancata la vigilanza sulla struttura”. L’Universita’ ha subito inviato tecnici e operai per verificare i danni che non sono ingenti. La biblioteca riaprira’ gia’ domani.