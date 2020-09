Maltempo Sardegna, turista scivola da scogliera e cade in mare: ferita

Il forte maltempo che sta colpendo la Sardegna con violenti nubifragi e vento a 100km/h ha provocato danni e problemi sull’isola. Tra le altre cose, i carabinieri della compagnia di Lanusei, in provincia di Nuoro, sferzata da forte pioggia e vento, sono stati allertati perché una giovane donna originaria di Trieste, nel corso di una passeggiata sulla scogliera di Pedra Longa, era caduta in mare dopo un volo di circa quattro metri e si trovava aggrappata ad uno scoglio in evidente difficoltà.

I militari, giunti rapidamente sul posto, si sono addentrati per un breve tratto in acqua, alto circa mezzo metro, e con rapidità hanno riportato verso di loro la donna. La triestina ha riportato molteplici fratture dovute alla caduta ed è stata trasportata con l’elisoccorso nell’ospedale di Nuoro. Intervenuti anche il personale del 118 di Tortolì e i vigili del fuoco.

Inoltre, il tratto di strada dell’orientale sarda Ss125 direzione Urzulei, nel Comune di Baunei, è stato parzialmente interrotto da un masso. Due cittadini belgi, durante una escursione, hanno perso l’orientamento e sono stati aiutati a ritornare nell’abitato.