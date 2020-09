Maltempo Sicilia: soccorsi due escursionisti sull’Etna

Allertati tramite il numero del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano attivo h24, i tecnici della stazione Etna Nord sono intervenuti per soccorrere due escursionisti colti dal maltempo. La squadra è intervenuta immediatamente, in quanto era già operativa per un’esercitazione in zona Mojo Alcantara.

I due malcapitati sono stati inizialmente raggiunti telefonicamente da uno dei tecnici del SASS/CNSAS per poi essere stati intercettati sulla strada dell’osservatorio impauriti ma in buone condizioni di salute. Preallertati anche i tecnici dei SAGF di Nicolosi.