Maltempo Sicilia, forti temporali nel Catanese: 47mm a Paternò, 21mm a Catania

Dal pomeriggio, forti temporali stanno colpendo la Sicilia orientale, in particolare il Catanese, e ora si estendono verso ovest, fino al Palermitano. Significativi gli accumuli pluviometrici in provincia di Catania, con Paternò come località più colpita. Alle 18:50, segnaliamo: 47mm a Paternò, 21mm a Catania, 14mm a Linguaglossa, 12mm a Bronte, 10mm a Prizzi.

Il maltempo ha abbassato le temperature, che ora si attestano a: +12°C a Linguaglossa, +17°C a Bronte, +18°C a Paternò, +19°C a Catania (dopo una massima di +24°C) e Lentini.

L’improvviso e violento temporale che si è abbattuto pomeriggio su Catania ha creato disagi alla circolazione e ad alcuni residenti, senza fortunatamente causare danni gravi a cose o persone. Diverse squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale sono impegnate per garage e scantinati allagati, alberi caduti e automobilisti in panne.

