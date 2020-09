Maltempo Sicilia: violento nubifragio si abbatte su Palermo [FOTO]

Un violento nubifragio si è abbattuto su Palermo, a partire dalla 13.30, in linea con le previsioni. Ieri il Dipartimento della Protezione civile regionale aveva diffuso un bollettino di allerta per rischio idrogeologico e idraulico per temporali valevole da fino alle 24 di oggi, per precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

La temperatura è crollata a +21°C in pieno giorno, come se fossimo in autunno.

Solo oggi sono caduti 49mm di pioggia a Capaci, nell’hinterland settentrionale della città, in centro invece tra i 10 e i 15mm di pioggia. Pioggia intensa anche a Patti, in provincia di Messina, dove al momento stanno cadendo 65mm di pioggia.

Dopo un’attenta verifica effettuata da Amap e polizia municipale, sono stati tutti riaperti i sottopassi della circonvallazione di Palermo chiusi “in via precauzionale” dopo il temporale che si è abbattuto sulla città. La Protezione civile sta monitorando la situazione. Tre pattuglie della polizia municipale ed una squadra dell’Amap sono incaricate del monitoraggio costante della situazione sia per la giornata di oggi che per domani in cui sono previste precipitazioni.

Si è trattato di un fenomeno molto intenso, ma nulla di paragonabile all’alluvione del 15 luglio: