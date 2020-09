Maltempo in Sicilia, il temporale di Catania degenera: alluvione lampo in città, centinaia bloccati in auto. Tempesta anche su Malta [FOTO]

Il forte temporale che da stamattina sta colpendo Catania e la Sicilia orientale, è degenerato in mattinata in una vera e propria alluvione lampo. Sono infatti caduti ben 122mm di pioggia a Catania, 73mm a Lentini, 71mm a Mascalucia, 54mm a San Gregorio di Catania, 49mm a San Giovanni La Punta, 44mm a Nicolosi, 42mm ad Acitrezza, 35mm a Sant’Agata Li Battiati, 26mm a Francofonte, 24mm a Paternò e Trecastagni, 21mm ad Augusta.

A Catania, i vigili del fuoco sono intervenuti in una decina di casi soprattutto per salvare persone rimaste bloccate nelle auto in panne e per allagamenti in abitazioni e locali a piano terra o sotto il livello stradale. Tutte le squadre del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania e dei distaccamenti cittadini sono impegnate nell’area metropolitana, nella Zona Industriale e nell’area di Piano Tavola, a Misterbianco. Al momento sono circa 30 le richieste di intervento in attesa di essere espletate.

Forti temporali anche nel Canale di Sicilia, minacciosi verso Malta dove arriveranno a breve. Il maltempo proseguirà per tutta la giornata all’estremo Sud dell’Italia, mentre in tutto il resto del Paese splende il sole e fa anche caldo.

