Maltempo, spaventosa tempesta di fulmini in Puglia: nubifragio e violenta grandinata a Fasano, imponenti Shelf Cloud [FOTO e VIDEO]

Dopo il disastro di ieri ad Altamura, violenti temporali stanno colpendo la Puglia, tra le province di Bari, Brindisi e Taranto, dove è in atto una spaventosa tempesta di fulmini (vedi video in fondo all’articolo e foto della gallery scorrevole in alto). Forte temporale con intensa attività elettrica anche vicino Vieste, nel Foggiano, ma in città si registrano solo brevi rovesci.

Spettacolari le immagini di imponenti Shelf Cloud avvistate tra Leccese e Barese, così come quelle della violenta grandinata che ha colpito Fasano, nel Brindisino. Proprio su Fasano si è abbattuto un violento nubifragio. Tra i dati pluviometrici più significativi aggiornati alle ore 20:45, segnaliamo: 48mm a Fasano, 30mm ad Alessano, 15mm a Ortelle, Morciano di Leuca, 14mm a Casamassima, 13mm ad Acquaviva delle Fonti, Locorotondo, 11mm a Cassano delle Murge.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: