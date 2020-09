Maltempo, spaventoso tornado a Salerno: ingenti danni e pesanti disagi in città [FOTO e VIDEO]

Una spaventosa tromba d’aria si è abbattuta questa mattina a Salerno, provocando ingenti danni soprattutto nel quartiere Torrione, nella zona orientale della città.

Decine di alberi sono stati sradicati dalla furia del tornado che, dopo essersi formato in mare, si è spostato verso terra. Numerose le segnalazioni di danni ad abitazioni e alle auto parcheggiate in strada o in transito.

Disagi anche alla viabilità a causa della chiusura di alcune strade.

Molto lavoro per gli agenti della polizia locale e per i vigili del fuoco.

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli sta effettuando un sopralluogo nelle zone maggiormente colpite.

Al momento non si registrano feriti.

Si sono registrate precipitazioni torrenziali, con 75mm di pioggia a Castiglione del Genovesi, 64mm a Cava San Pietro, 53mm a Frassineto, 49mm a Cava de’Tirreni, 32mm a Baronissi.