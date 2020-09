Maltempo, spettacolare tromba marina a Venezia: domani attesa marea di 105cm [FOTO]

Mentre Venezia si prepara ad un evento di acqua alta per l’azione dell’Uragano Mediterraneo Zora, oggi è stata avvistata una tromba marina al Lido di Venezia. Bellissime e suggestive le immagini della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo. In mattinata, un’intensa grandinata aveva colpito Sottomarina di Chioggia.

In Laguna, la marea si presenta sostenuta, con punte massime che domani sera potrebbero raggiungere i 105 centimetri. L’ufficio maree del Comune di Venezia prevede una massima di un metro sul medio mare per stasera alle 21.30, poi un’altra massima di 105cm alle 21.50 di domani. Questi livelli comportano l’allagamento rispettivamente del 5% e dell’8% della viabilita’ pedonale del centro storico.

Per le prossime ore, si prospetta un ciclone molto profondo proprio su Venezia, dove tra stasera e domani mattina soffieranno venti ad oltre 130km/h, provocando intense mareggiate, un importante episodio di acqua alta, e piogge torrenziali.

Intanto, il maltempo si è già abbattuto sul Centro-Sud, con piogge torrenziali nel Lazio e in Campania: alluvione a Nettuno e allagamenti ai Castelli Romani, piogge torrenziali in Campania e tornado a Casal di Principe.