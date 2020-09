Maltempo: tetti scoperchiati, alberi divelti, palazzetti dello sport inagibili ad Arzignano, chiamate squadre RDN. Oltre 3.000 interventi dei Vigili del Fuoco al Nord [FOTO]

Il comune di Arzignano in provincia di Vicenza, è stato pesantemente coinvolto dall’ultima ondata di maltempo che ha colpito l’Italia settentrionale, in particolare con un ciclone che si è abbattuto nei territori della valle del Chiampo, riporta un comunicato stampa di Rescue Drones Network (RDN).

I danni sono diffusi e ingenti: tetti scoperchiati, alberi divelti, palazzetti dello sport inagibili. Per poter valutare adeguatamente i danni la Polizia Locale e l’Amministrazione comunale hanno chiesto l’intervento dei team di pronta partenza di Rescue Drones Network che si sono attivati subito dopo la chiamata alla centrale operativa nazionale.

A coordinare le operazioni condotte con 3 piloti SAPR ed un operatore radio, il Mission Manager di RDN Alessandro Meggiolan che al termine dell’attività ha precisato: “Le operazioni di rilievo hanno coinvolto le aree più colpite dal maltempo: in tali aree sono state realizzate delle ortofoto che permettono all’amministrazione e alle squadre dei Vigili del Fuoco di individuare in modo puntuale i danni subiti e organizzare le operazioni di ripristino necessarie”

Oltre all’aerofotogrammetria sono state realizzate riprese video del territorio per avere una panoramica più generica dei danni provocati dal maltempo.

Per le amministrazioni locali questo tipo di risposta è un valore importante e a volte determinante e la possibilità nel nostro Paese di un network di team di volo e personale di supporto specializzato in queste attività diviene un presupposto insostituibile. La capacità di risposta, però, non può essere collegata al solo fatto di possedere un drone o le abilitazioni di legge: ogni giorno veniamo a conoscenza della sempre maggiore diffusione dell’impiego di droni nelle situazioni di emergenza ma senza specifica formazione e un puntuale addestramento e senza protocolli di intervento codificati e standardizzati la potenzialità di tali tecnologie viene notevolmente mortificata. Per questo i Volontari di RDN si formano regolarmente ogni settimana ed affinano procedure operative e di volo che, tra l’altro, sono regolarmente condivise con il MIT e lo Stato Maggiore dell’Aeronautica, conclude il comunicato stampa.

Prosegue il lavoro dei vigili del fuoco: migliaia di interventi al Nord

Proseguono gli interventi dei vigili del fuoco di messa in sicurezza delle abitazioni e degli edifici pubblici danneggiati dal maltempo che sabato scorso ha interessato gran parte del Nord Italia, in modo particolare il Veneto, la Lombardia e il Friuli Venezia Giulia. Più di mille i soccorsi già effettuati in Veneto, 900 interventi in Lombardia: vigili del fuoco ancora al lavoro nelle province di Como, Lecco, Sondrio, Bergamo, Brescia e Milano. Mille soccorsi effettuati anche in Friuli Venezia Giulia. Le squadre sono ancora impegnate per alberi abbattuti, strutture pericolanti, allagamenti e danni d’acqua. Anche nelle Marche, in particolare ad Ancona 200 interventi legati al maltempo che ha investito tutto il territorio provinciale.