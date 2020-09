Maltempo Roma, nubifragio ai Castelli Romani: straripa un canale, evacuata una villetta

Un canale è straripato a causa del maltempo nel comune di Palestrina, vicino Roma, allagando il piano terra di una villetta vicina. In base a quanto riferito dai Vigili del Fuoco, due persone che vivono nell’abitazione sono state allontanare in via precauzionale.

Dalle ore 13 circa diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Roma stanno intervenendo per un forte temporale ‘bomba d’acqua’ che si è abbattuto sulla zona Castelli Romani e quella circostante Tivoli . Molte le chiamate ricevute dalla aala operativa che ha inviato anche nuclei speciali (Saf e sommozzatori) a supporto dei residenti in seguito alle molteplici richieste di intervento per allagamenti.

Allagamenti in zona Roma est, soccorsa donna intrappolata in auto

A causa delle forti piogge che stanno abbattendosi sulla zona a est della Capitale, e in particolare via Tiburtina e via Nomentana, sono in corso diversi interventi della polizia locale di Roma. In via Tiburtina, all’altezza via San Getullo, gli agenti hanno fornito ausilio agli automobilisti rimasti bloccati, a causa degli allagamenti, nel sottopasso che si trova poco prima di viale del Tecnopolo in direzione di Tivoli. Una donna rimasta intrappolata nella propria auto, per la presenza di acqua che aveva superato il metro di altezza, e’ stata soccorsa. La pattuglia ha inoltre messo in sicurezza l’area, con la chiusura del sottopasso allagato, e ha deviato il traffico su viale del Tecnopolo. Sul posto i vigili del fuoco. E’ stata contattata anche la Protezione civile per l’invio di macchine idrovore per l’assorbimento della massa di acqua.