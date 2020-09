Maltempo, furioso temporale nella notte a Genova: enorme tornado al porto tra le saette [FOTO e VIDEO]

Un violento temporale ha colpito Genova nella notte, scaricando una pioggia torrenziale sul capoluogo ligure. Il maltempo, ampiamente annunciato dai bollettini di ieri, ha provocato danni e disagi per la bomba d’acqua. Sono caduti ben 103mm di pioggia a Oregina, 101mm a Granarolo, 85mm a Rapallo, 82mm a Begato, 76mm a Staglieno, 75mm a Quezzi, 74mm a Sportiva Sturla, 70mm a Castelletto, 63mm ad Erzelli, 62mm a Nervi, 61mm a Marassi, 57mm a Zoagli, 52mm a Sestri Ponente. La temperatura è crollata a +15°C, ma adesso la situazione è migliorata e la colonnina di mercurio è risalita a +20°C.

In tutta la città si sono verificati danni, allagamenti e blackout. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti o pericolanti in via Sturla, via Fillak, via Albaro e in molte altre zone della città, interventi ancora in corso. Nella zona collinare di Genova un fulmine e’ entrato nell’impianto elettrico di un’abitazione e una lavatrice ha preso fuoco. Gli abitanti sono stati fatti sfollare dai Vigili del fuoco. Problemi all’illuminazione pubblica e agli impianti semaforici. Sull’A26, chiuso e riaperto il casello di Masone per uno smottamento.

Durante la notte, tra i fulmini sul porto di Genova, un enorme tornado ha lambito il molo del terminal Psa, come possiamo osservare dalle spettacolari immagini nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo, scattate da Gianluca Gazzo e Christophe Suarez.