Maltempo, enorme “MCS” temporalesco tra Malta e Sicilia: temporali violentissimi, tempeste di pioggia e fulmini [LIVE]

Dopo la pesante alluvione di stamattina a Catania, il maltempo sta continuando a colpire l’estremo Sud dell’Italia con forti temporali in Sicilia e nel Canale di Sicilia, fino a Malta dov’è in atto una tempesta di pioggia e fulmini. I temporali hanno innescato un MCS, dall’inglese Mesoscale Convective System che significa Sistema convettivo a mesoscala, cioè un grande sistema di temporali uniti tra loro ed estesi per centinaia di chilometri. Si tratta di uno dei fenomeni meteorologici più estremi in assoluto, in grado di provocare piogge torrenziali e alluvioni. In queste ore, infatti, mentre sulla quasi totalità dell’Italia splende il sole e fa caldo, all’estremo Sud insiste il maltempo con temperature tipicamente autunnali, cielo oscurato dalle nubi e locali nubifragi.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: