Maltempo tra Piemonte, Liguria e Toscana: numerosi danni per fulmini e alberi crollati, paura tra Siena e Arezzo

Numerosi nelle scorse ore gli interventi dei vigili del fuoco per danni dovuti al maltempo.

Tante le richieste di soccorso nelle province di Siena e Arezzo dove, come per il resto della Toscana, è stata diramata l’allerta arancione. Nel corso della notte, intorno alle 3, in località montanare di Cortona (Arezzo), lungo la strada provinciale 35, i pompieri sono intervenuti per rimuovere un albero caduto sulla sede stradale: un’auto che transitava è stata colpita dalla grossa pianta, ma il conducente è rimasto illeso. Sempre nella notte, un fulmine ha colpito un’abitazione a Castelnuovo Berardenga (Siena), in località Pagliaia, lesionando parte della copertura. Otto persone sono state evacuate. Intorno alle 6.30 di questa mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti a Casole d’Elsa (Siena), in località Berignone, dove, a causa del forte vento, un gazebo in ferro è finito sul tetto di un’abitazione danneggiando parte della copertura.

Un incendio è divampato la scorsa notte nei locali della ex centrale a carbone sotto la Lanterna di Genova.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

A causare il rogo potrebbe essere stato un fulmine, ma non si esclude anche l’ipotesi dolosa.

Per il maltempo sono state decine gli interventi dei pompieri da Levante a Ponente della città.

I Vigili del fuoco sono stati impegnati nella messa in sicurezza dei 4 mezzi di cantiere – 1 camion, 2 scavatori e una ‘terna’ (scavatore con pala) – nel Rio Medrio, investiti ieri pomeriggio da un’ondata causata dal forte temporale. I 9 operai che stavano lavorando alla pulizia dell’alveo sono stati messi in salvo.