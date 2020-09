Maltempo Trentino: una grandinata ha distrutto la produzione di mele a Caldes

Nella notte scorsa, la zona di Caldes, in Val di Sole, è stata interessata da una violenta grandinata che ha colpito oltre duecento ettari di frutteti, di cui un centinaio duramente. Lo ha detto all’ANSA il presidente del Consorzio di difesa dei produttori agricoli (Codipra) del Trentino Giorgio Gaiardelli, a seguito di un sopralluogo effettuato nella mattinata assieme all’assessore provinciale all’agricoltura Giulia Zanotelli e dal sindaco dell’abitato Antonio Maini.

A quanto riferitoci da Gaiardelli, la precipitazione si è concentrata in particolare su cento ettari, dove la produzione di mele (stimata tra i 600 ed i 700 quintali per ettaro) è andata completamente perduta. “A due o tre giorni dall’inizio della raccolta, la grandinata ha distrutto la produzione di una zona di particolare pregio, dove si coltiva soprattutto la varietà Golden. La prossima settimana inizieremo i sopralluoghi per quantificare i danni”, ha detto Gaiardelli.