Maltempo, l’Uragano Mediterraneo nel mar Jonio si muove verso la Grecia: fiato sospeso per Cefalonia, Zante e Leucade. Conta dei danni in Calabria e Sicilia

Allerta Meteo – Profondo 999hPa nel cuore del mar Jonio, l’Uragano Mediterraneo denominato “Udine” si muove verso la Grecia allontanandosi dal Sud Italia dove il peggio è passato ed è iniziata la conta dei danni. La Regione più colpita dal maltempo è stata la Calabria, dove sono caduti 152mm di pioggia caduti a Campolongo, frazione di Isola di Capo Rizzuto e 65mm ad Arasì, sulle colline di Reggio Calabria e 37mm a Mongiana, nel cuore delle Serre. La pioggia è caduta abbondante su tutta la provincia di Reggio, nel vibonese, nel catanzarese e nel crotonese, provocando allagamenti e disagi. Proprio a Isola di Capo Rizzuto è stata chiusa al traffico la SS106 Jonica Reggio-Taranto.

Forti piogge anche in Sicilia, con 76mm a Polizzi Generosa e 23mm a Nicosia. Il vento di maestrale ha superato gli 80km/h in varie località della Calabria jonica, ma è nulla rispetto a ciò che si rischia in Grecia nei prossimi due giorni, Venerdì 18 e Sabato 19 Settembre. L’Uragano Mediterraneo, infatti, si sta muovendo proprio verso le isole joniche della Grecia: le più colpite, a partire da domani mattina, saranno Cefalonia, Zante e Leucade, che verranno investite da temporali violentissimi, venti a 200km/h e furiose mareggiate. In Grecia il maltempo persisterà anche Sabato, mentre al Sud Italia sarà un weekend mite e soleggiato, con temperature estive, oltre i +30°C, e sole pieno. Tornerà l’estate e si potrà andare a mare come se fossimo ancora a Luglio o Agosto.

Intanto, per continuare a seguire l’evoluzione meteorologica è di fondamentale importanza consultare pagine del nowcasting che raccolgono le migliori mappe in tempo reale tra satelliti e radar utili a monitorare la situazione meteo minuto per minuto. All’interno anche tutte le carte utili a seguire l’Uragano Mediterraneo fin in Grecia: