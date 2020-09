Maltempo: in Valtellina è tornata la neve

In Valtellina e Valchiavenna ci sono state oggi forti piogge sul fondovalle, con il crollo delle temperature di parecchi gradi sull’intero territorio provinciale e sulle cime delle montagne, anche a quote non particolarmente elevate, è tornata la neve. Fitte nevicate anche nella ski-area del ghiacciaio dello Stelvio dove si pratica lo sci estivo: gli impianti di risalita resteranno in funzione sino al prossimo 1 novembre. Qualche preoccupazione fra gli agricoltori, in particolare per i meleti e i vigneti.