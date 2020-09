Una forte ondata di maltempo ha colpito Venezia nelle scorse ore: un temporale con grandine si è abbattuto sulla città del Veneto, provocando allagamenti in numerose zone.

La pioggia è caduta per circa un’ora e mezza, lasciando il posto, in questi minuti, a un miglioramento della situazione.

