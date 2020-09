Maltempo, violento temporale scarica 55mm di pioggia su Roma: vento forte e fulmini, traffico in tilt [VIDEO]

Poco prima delle 20, su Roma è iniziato un forte temporale che sta provocando un nubifragio, con forte vento e fulmini (vedi video in fondo all’articolo). Si segnalano disagi in città. Si registrano 55mm nei pressi della zona Casalotti, la parte della città più colpita dal maltempo, ma anche 51mm a Marconi, 45mm a La Storta, 37mm sul Lungotevere, 34mm nei pressi del Parco del Pineto, 32mm in Vaticano, 30mm a Roma 70. La temperatura è piombata a +17°C.

Decine di interventi in poco più di un’ora da parte della pattuglie della polizia locale e dei vigili del fuoco a causa della forte pioggia. Tantissime le segnalazioni arrivate ai centralini dei vigili del fuoco per allagamenti in strada e infiltrazioni d’acqua. Cadute di rami hanno interessato via Grotte di Gregna, via Palmiro Togliatti all’altezza di Ponte Mammolo e via Flaminia all’altezza del Raccordo.

Probabilmente a causa del violento nubifragio, è crollato il tetto di un supermercato Carrefour ad Ardea. In uno dei video in fondo all’articolo, si vedono i dipendenti del supermercato correre fuori per cercare riparo mentre dal soffitto cadevano pezzi ed entravano grandi quantità d’acqua. Secondo quanto si apprende, al momento del crollo non erano presenti clienti che stavano facendo la spesa e non ci sarebbero feriti.

Traffico in tilt sulle principali arterie della città: dal Gra all’Aurelia, alla Cassia, a via di Boccea e via Cornelia, nella zona Nord. Tanta acqua in strada anche nel quartiere Trieste. Disagi anche al Prenestino e a Centocelle con forti raffiche di vento. Chiuse al traffico a causa di un allagamento via Guglielmo Sansoni, a Tor Sapienza, e via Alessandro Crivelli, in zona Portuense, per un dissesto del manto stradale.

Criticità anche sulle reti di trasporto pubblico. Ferma la linea A della Metro tra Ottaviano e Battistini per un guasto alla rete elettrica e chiuse per allagamento le stazioni di San Giovanni e Manzoni. Difficoltà anche per la circolazione dei tram: linee 2 e 19 interrotte per danni da maltempo in zona Belle Arti; linea 3 limitata a Piramide per lo stesso motivo; linea 8 interrotta in zona Induno.