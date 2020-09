“Io la mascherina non la metto mai”: la parlamentare antivaccinista e complottista Sonia Cunial tenta di baciare inviato di “Piazzapulita” [VIDEO]

“Io la mascherina non la indosso mai. Non lo sai che sei tu che ti stai ammalando usando la mascherina?“: la parlamentare Sara Cunial, Gruppo Misto, si è rivolta con queste parole all’inviato di “Piazzapulita” Alessio Lasta, durante la manifestazione dei negazionisti del Covid che si è tenuta domenica a Roma, oggetto di un servizio andato in onda su La7.

Quando l’inviato le ha fatto notare che era senza mascherina, Cunial ha ribadito di non usarla mai, abbracciando il cronista e tentando di baciarlo.

Alla reazione di Lasta, che le chiedeva di “smetterla con queste buffonate“, la parlamentare ha risposto che è lui a dover “smettere di rinnegare l’intelligenza delle persone“.

Cunial, 41 anni, è stata eletta alla Camera con il Movimento 5 Stelle nel 2018 (espulsa nel 2019) ed è nota per le sue posizioni antivacciniste e complottiste. Durante il lockdown, a fine aprile, è stata fermata mentre andava al mare a Ostia, violando le restrizioni: si è giustificata dicendo che era lì per “ragioni di lavoro“.