Mascherine e distanza in classe contro il Coronavirus, ma sui mezzi pubblici studenti ammassati: le incredibili immagini da Pinerolo [VIDEO]

A tre giorni dal tanto atteso inizio della scuola nell’era Covid, gli occhi sono tutti puntati sugli Istituti scolastici che da mesi lavorano per rendere possibile una scuola senza il rischio contagio. Banchi distanziati di 1 metro, gel igienizzante, mascherine: tutta una serie di norme che hanno la finalità di garantire il diritto all’istruzione senza rischiare di ammalarsi di coronavirus.

E poi? Studenti accalcati alla fermata dei bus, ammassati mentre spingono per avere uno dei pochi posti disponibili. Altri rimasti in piedi. Azzeramento di distanze e norme anti covid. Rimane solo la mascherina a salvare il salvabile. E’ una vergogna che i trasporti pubblici in queste situazioni non agiscono in simbiosi con scuole e istituzioni.

Le immagini che giungono da Pinerolo stanno facendo davvero discutere: