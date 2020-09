Mater Olbia, sindaco Nizzi: “Scelta Bellantone rafforza nostro convincimento su sostegno a ospedale”

Cagliari, 23 set. – (Adnkronos) – “Il Mater Olbia ha sempre fatto le cose seriamente in Gallura e in Sardegna e il ci è sempre stato molto vicino”. Lo afferma il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, da sempre convinto sostenitore del ruolo dell’ospedale nato dalla partnership tra Qatar Foundation Endowment e Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.

“Rocco Bellantone – prosegue Nizzi – è un riferimento importante del Gemelli e per noi il fatto che abbia ottenuto la responsabilità medico-scientifica dell’ospedale rafforza ancora di più il nostro convincimento che il Mater sia una struttura che dobbiamo sostenere”.