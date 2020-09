Melanoma: in Italia 160mila cittadini vivono dopo la diagnosi

In Italia vivono 160mila persone dopo la diagnosi di melanoma, una cifra in costante crescita grazie alle campagne di prevenzione e a terapie sempre più efficaci. Nel 2019 si è svolto “Mela Talk”, il primo tour di incontri indirizzato ai pazienti colpiti da questo tumore della pelle particolarmente aggressivo in fase avanzata. L’obiettivo del progetto è approfondire, attraverso la discussione fra clinici e pazienti e con modalità espressive coinvolgenti, le esigenze di queste persone che spaziano dalla conoscenza della malattia e delle terapie, ai consigli sulla dieta da seguire fino al supporto psicologico e ai diritti sociali.

Per presentare la nuova edizione digitale di “Mela Talk” e per approfondire i passi in avanti della ricerca e le principali regole di prevenzione da seguire anche alla fine dell’estate, mercoledì 9 settembre dalle 11.45 alle 12.45, si terrà una conferenza stampa on line, in cui interverranno la Prof.ssa Paola Queirolo (Direttore Divisione Melanoma, Sarcoma e Tumori rari all’Istituto Europeo di Oncologia di Milano e responsabile scientifico di “Mela Talk”), Monica Forchetta (presidente APaIM, Associazione Pazienti Italia Melanoma) e Giovanna Niero (presidente A.I.Ma.Me. – Associazione Italiana Malati di Melanoma e altri tumori della pelle).