Meteo, situazione in miglioramento e deciso calo delle temperature sull’Italia: minime di +10°C al Centro [DATI]

Mentre la situazione meteo procede verso un graduale miglioramento dopo il forte maltempo dei giorni scorsi al Centro-Nord, assistiamo ad un deciso calo delle temperature sull’Italia, più evidente sulle regioni centrali e su quelle di Nord-Est.

Tra le minime più rilevanti di oggi, martedì 1 settembre, segnaliamo: +9°C all’Aquila; +10°C a Siena, Arezzo; +11°C a Perugia, Pistoia, Campobasso; +12°C a Firenze, Parma, Prato; +13°C a Milano, Pisa, Imola; +14°C a Torino, Trieste, Udine, Pordenone, Treviso, Trento, Mantova, Viterbo, Piacenza, La Spezia; +15°C a Venezia, Bologna, Modena, Ferrara, Ravenna, Pesaro, Cesena, Chioggia, Vicenza; +16°C a Macerata, Ancona; +17°C a Roma, Genova, Pescara.

Oggi e domani persisteranno ancora piogge sparse al Centro-Nord, con quantitativi cumulati che potranno raggiungere i 25mm, con punte di 50mm in alcune località. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: