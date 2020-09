Una potente tempesta ha portato la neve ad inizio primavera in parti della Nuova Zelanda, trasformando alcune spiagge in un paese delle meraviglie invernale. Intense nevicate hanno imbiancato le strade e costretto gli aerei a restare a terra nei settori meridionali del Paese. La tempesta, che ha subito un rapido rafforzamento nella giornata di domenica 27 settembre, è stata considerata la “peggiore della stagione” secondo il servizio meteorologico della Nuova Zelanda, ed è stata “molto insolita” per quanto riguarda l’ampia diffusione del maltempo che ha investito l’area. La neve è stata riportata fino a Stewart Island, a sud dell’Isola del Sud. Il servizio meteorologico nazionale parla di “forte freddo di settembre”.

Secondo il National Institute for Water and Atmospheric Research, la pressione centrale del sistema è scesa da 975hPa alla mezzanotte di domenica 27 settembre a 938hPa alla mezzanotte di lunedì 28: in questo caso si può parlare di bombogenesis, il processo che dà origine ai cosiddetti “cicloni bomba”. La bombogenesis si verifica quando una tempesta subisce un rapido rafforzamento e la sua pressione cala di almeno 24hPa in 24 ore.

Mentre il ciclone si rafforzava, attirava aria gelida proveniente dall’Antartide, portando temperature eccezionalmente basse e neve in parti della Nuova Zelanda tra domenica 27 e lunedì 28 settembre. Visibilità limitata, intense nevicate e forti venti hanno costretto il Queenstown Airport a cancellare i voli ieri. Nel distretto di Southland molte strade sono state ricoperte dalla neve (vedi foto della gallery scorrevole in alto). La neve ha raggiunto il livello del mare in alcune zone della Nuova Zelanda meridionale, incluse Dunedin, Invercargill e Stewart Island.