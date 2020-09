Meteo, devastante tempesta di grandine su Istanbul: chicchi grossi come noci provocano danni ingenti, auto distrutte e allagamenti [FOTO e VIDEO]

Forti acquazzoni e una devastante grandinata hanno momentaneamente sconvolto la vita a Istanbul, la città più popolosa della Turchia. Gran parte della città è stata allagata dalle forti piogge iniziate intorno alle 11 di mattina e alcune strade sono state parzialmente sommerse dall’acqua ieri, martedì 29 settembre. Oltre alla pioggia, alcuni distretti nel lato asiatico della città hanno ricevuto una breve ma intensissima tempesta di grandine, con chicchi grandi come una noce che hanno danneggiato le auto e provocato tanti altri danni in città (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Nel distretto di Topkapı, nel lato europeo della città, due auto e un minibus sono stati sommersi dall’acqua, con le persone bloccate nei veicoli. Nel frattempo, nel distretto di Arnavutköy, un mercato è stato completamente inondato. Le cattive condizioni meteorologiche hanno anche bloccato il traffico, paralizzando, di fatto, parte della città. Fiumi d’acqua si sono riversati nelle strade, allagando scantinati e automobili. Tanti gli interventi dei soccorritori per evacuare le persone da auto e case allagate.