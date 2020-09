Meteo, domenica di gran caldo in Italia: +36°C in pianura Padana e +35°C a Roma, maltempo autunnale in Sicilia [DATI]

È una giornata molto calda sull’Italia con temperature diffuse oltre i +30°C, con punte fino a +36-37°C. La regione più calda risulta la Calabria, dove si sono toccati i +37°C, seguita da Campania e Lazio, entrambe con temperature fino a +36°C. Molto caldo anche in Pianura Padana, con temperature massime comprese tra +32°C e +34°C, in cui spiccano i +36°C di Mantova.

Ecco le massime più significative raggiunte oggi, domenica 13 settembre: +37°C a Botricello; +36°C a Napoli, Mantova, Boscoreale, Isola del Liri; +35°C a Roma, Taurisano, Cascina; +34°C a Latina, Rende, Sellia, Sovicille; +33°C a Genova, Firenze, Treviso, Siena, La Spezia, Taranto, Cosenza, Frosinone; +32°C a Milano, Bologna, Ferrara, Pistoia, Pordenone, Vicenza, Avio; +31°C a Torino, Venezia, Verona, Udine, Trieste, Trento, Lecce, Imola, Modena, Piacenza.

Situazione diversa all’estremo sud, in particolare sulla Sicilia, dove insistono ancora temporali per il passaggio della goccia fredda e conseguente abbassamento delle temperature, tanto che a Palermo e Catania abbiamo appena +27°C e a Reggio Calabria e Messina +29°C. Oggi in Sicilia sono caduti 36mm di pioggia a Santa Croce Camerina, 33mm a Licata, 21mm a Ribera, 20mm a Giuliana, 16mm a Trapani.

Anche domani sarà una giornata molto calda mentre da lunedì 14 settembre, l’alta pressione porterà temperature molto alte anche nel cuore dell’Europa e fin sulle Alpi, dove sono a rischio i record storici.