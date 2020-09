Meteo, ancora super caldo in Europa con +34°C in Francia e +33°C in Germania ma l’Anticiclone inizia a cedere [DATI]

Meteo – Mentre un Uragano Mediterraneo preoccupa l’estremo Sud dell’Italia e la Grecia, minacciando piogge torrenziali e forti venti, un’eccezionale ondata di caldo sta portando temperature sconvolgenti per la metà di settembre su buona parte dell’Europa centro-occidentale in questa prima parte della settimana. Ma ora sta iniziando a cedere.

Migliaia di persone hanno affollato spiagge e parchi in questi giorni, con le temperature che hanno raggiunto valori eccezionali. In questi giorni, l’Organizzazione Meteorologica Mondiale ha affermato che l’emisfero settentrionale ha vissuto la sua estate più calda e il suo agosto più caldo mai registrati. I 5 mesi di agosto più caldi del mondo sono stati osservati dal 2015, ha aggiunto.

Ieri, martedì 15 settembre, la città francese di Lilla ha avuto la sua giornata di settembre più calda dall’inizio delle registrazioni nel 1945, raggiungendo +35,1°C. Nei giorni scorsi Parigi, ha registrato temperature comprese tra +33 e +34°C. Belgio e Francia sono stati i Paesi che hanno sperimentato le temperature più alte nei giorni scorsi, arrivando a toccare i +35-36°C in numerose località, con tanti record battuti. Alte temperature anche in Germania e Paesi Bassi che hanno raggiunto massime di +34°C e con il Regno Unito che ha toccato i +31°C.

Come detto, questa ondata di caldo sta iniziando a mostrare i primi segni di cedimento, evidenti nelle temperature massime raggiunte in qualche stato, che sono di qualche grado inferiore ai giorni precedenti. Per esempio, oggi Francia e Spagna hanno raggiunto +34°C e la Germania +33°C. Più apprezzabile il calo in altri Paesi: il Belgio ha registrato massime di +28-29°C (+28°C a Bruxelles), il Regno Unito massime di +25-26°C (26°C a Londra), con punte di +27°C , mentre i Paesi Bassi massime di +24-25°C, con punte di +28°C (+27°C ad Eindhoven).

Ecco le temperature massime più significative registrate oggi, mercoledì 16 settembre, in Europa:

Spagna: +34°C a Ecija, Lleida, +33°C a Saragozza, +32°C a Madrid.

Francia: +34°C a Lione, Carcassonne, +33°C a Bordeaux, Tolosa, +32°C a Parigi.

Germania: +33°C a Francoforte, +30°C a Berlino.

Svizzera: +30°C a Binningen, +29°C a Berna.

Mentre buona parte dell’Europa cento-occidentale sperimenta un forte caldo, la situazione è completamente diversa al Sud Italia, a causa dell’azione di un forte Uragano Mediterraneo. Su Calabria e Sicilia si stanno abbattendo temporali che hanno fatto precipitare le temperature, come a Catania e Reggio Calabria, che hanno registrato oggi una temperatura massima di +25°C.

Il maltempo al Sud Italia si intensificherà nella notte e raggiungerà l’apice nella mattina di domani, con piogge e venti che aumenteranno di intensità. Le aree più a rischio sono Calabria meridionale e Sicilia orientale. Per approfondire:

