Meteo Settembre, le Previsioni dell’Aeronautica Militare: anticiclone e caldo la prossima settimana

Dopo alcuni giorni di forte maltempo su Sardegna, Sicilia e Sud Italia a causa di un ciclone sul Mediterraneo, le condizioni meteo miglioreranno dalla prossima settimana sul Paese grazie all’azione dell’anticiclone che porterà temperature sopra la media. Dall’ultima settimana di settembre, invece, dovrebbe tornare il maltempo, secondo le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare. La tendenza fino all’11 ottobre.

14 – 20 Settembre 2020

La prima settimana si apre all’insegna di un regime decisamente anticiclonico, dal quale deriveranno regimi pluviometrici al di sotto della media del periodi su tutto il paese, con associate temperature in generale al di sopra.

21 – 27 Settembre 2020

Nella seconda settimana pare delinearsi una transizione verso un regime ciclonico, dove le precipitazioni, specie al centro-nord, si assesteranno verso valori al di sopra della media del periodo, mentre al sud permarranno generalmente in linea. Per quanto invece attiene alle temperature, si ritiene che le stesse continueranno a permanere al di sopra della media climatologica su tutto il paese.

28 Settembre – 04 Ottobre 2020

Nella terza settimana si accentua ulteriormente il regime ciclonico delineatosi nella settimana precedente, con valori di precipitazione al di sopra della media del periodo al nord e generalmente in linea al centro-sud. Per quanto invece attiene i regimi termici avremo che gli stessi si riporteranno in linea con la media del periodo al centro-nord mentre saranno ancora al di sopra al sud.

05 – 11 Ottobre 2020

Pare delinearsi infine nell’ultima settimana un regime moderatamente anticiclonico, con conseguente rientro dei quantitativi di precipitazione il linea con la media del periodo al centro-nord ed al di sotto al sud. Anche i valori di temperature subiranno una variazione, riportandosi al di sopra della media del periodo al centro-sud mentre al nord permarranno ancora in linea.